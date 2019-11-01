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В Пензе провели семинар для пресс-секретарей

1 ноября в 16:59 144 просмотра

В Пензе на базе центра переподготовки и повышения квалификации кадров правительства региона состоялся семинар-практикум для официальных представителей исполнительных органов государственной власти.

На мероприятии, организованном региональным Департаментом информационной политики и СМИ, рассматривались вопросы и технологии работы в социальных медиа.

«Социальные сети сегодня — это средство коммуникации и распространения информации. Интернет-коммуникации задействованы в процессе формирования эффективного диалога между органами власти и гражданами, они позволяют осуществлять взаимодействие чиновников непосредственно с целевой аудиторией и, главное, получать обратную реакцию», — отметила начальник Департамента Екатерина Шнайдер.

Отметим, что сегодня официальные аккаунты исполнительных органов государственной власти региона есть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и Twitter.

На семинаре-тренинге были отработаны методологические основы работы в соцсетях, принципы мониторинга, процесс подготовки ответов на сообщения пользователей соцсетей, в том числе — адаптации текстовой части ответов. Отдельным блоком семинара-практикума стал выборочный аудит официальных аккаунтов областных ведомств по их позиционированию, оформлению, контенту (посты, мультимедиа) и т. д.

«Поскольку в виртуальном пространстве также происходят формирование общественного мнения, восприятие определенных социальных ценностей, тиражирование предубеждений и стереотипов в отношении власти, официальная страница каждого ведомства — это еще и способ работы с населением. Это возможность без официоза и шаблонов, по-человечески, от лица реального человека, являющегося официальным представителем ведомства в соцсетях, обратиться гражданам: ответить на их вопросы, оказать содействие в решении проблем. В принципе, так и повышается уровень доверия к органам власти всех уровней. Как пример: получив ответ или помощь от официального представителя ведомства, люди нередко высказывают слова благодарности, рассказывают, как полученная информация с конкретикой и контактами помогла им в решении их вопросов», — подчеркивает Екатерина Шнайдер.

Семинары-практикумы для пресс-секретарей проводятся по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.


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