Пензенские инспекторы будут искать нетрезвых водителей

В Пензенской области с 1 по 4 ноября проходят рейды по выявлению пьяных водителей.

Сотрудники ГИБДД останавливают машины, чтобы проверить автолюбителей на состояние опьянения. Отмечается, что такие рейды помогают предотвратить аварии по вине нетрезвых водителей.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД попросили участников дорожного движения отнестись к проверке с пониманием.

Также пензенцев просят сообщать о фактах управления авто в нетрезвом виде по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Необходимо запомнить приметы транспортного средства предполагаемого нарушителя. Позвонив в дежурную часть, нужно назвать марку, цвет регистрационный знак (по возможности) машины и направление движения.