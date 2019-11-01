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Застолье с молодым собутыльником закончилось для пензенца печально

1 ноября в 17:36 94 просмотра

52-летний житель Пензы в отделе полиции № 2 написал заявление о краже с банковской карты.

По словам мужчины, он пригласил в гости наглядно знакомого 21-летнего парня, они выпивали. Когда молодой человек ушел, хозяин квартиры обнаружил, что из куртки пропала банковская карта. В тот же день с ее счета списались деньги.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска нашли парня, с которым был пензенец. Юноша признался, что это он забрал карту и расплатился ей в разных магазинах. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские напоминают пензенцам, что следует бережно относиться к своим картам, чтобы избежать их потери или кражи. Злоумышленники могут с легкостью воспользоваться ими, так как в некоторых случаях необязательно вводить пин-код. Поэтому, если вы заметили пропажу, нужно сразу же позвонить в банк и заблокировать карту, а если деньги уже пропали со счета, — в полицию по телефонам 02 или 102.


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