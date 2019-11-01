Юным кузнечанам вручили паспорта (видео)

Кузнецким подросткам, которые достигли 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили паспорта. Церемонию в Кузнецке проводят не первый год, однако в этот раз накануне Дня народного единства свой первый официальный личный документ получило рекордное количество юношей и девушек.

В актовом зале школы № 3, чтобы получить главный документ в жизни, собрались порядка 100 мальчишек и девчонок. Обращаясь к школьникам, первые лица Кузнецка отметили, что с этого дня у них начинается новый жизненный этап, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сейчас вам нужно хорошо учиться, выбрать рабочую профессию, найти в этой жизни путь, по которому вы пойдете. Хочу вам пожелать идти по этому пути с гордо поднятой головой, с улыбкой на лице, что вы гражданин Российской Федерации», — сказал глава Кузнецка Сергей Лаптев.

«Большинство ребят сказали, что определились с выбором. Радует, что этот выбор ориентирован на работу над собой. Чтобы стать врачом, военным, дипломированным правоохранителем, инженером, хореографом или журналистом, надо учиться», — глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

После торжественного вручения паспортов ребятам рассказали об истории возникновения Дня народного единства. В завершении состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками центра детского и юношеского творчества.