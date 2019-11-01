В Неверкине готовятся к открытию детского сада на 100 мест

В селе Неверкино Пензенской области завершилось строительство детского сада на сто мест и благоустройство прилегающей к нему территории, которые проводились в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.

В детском саду будут две группы под ясли и три — для детей среднего возраста. В здании обустроили медицинский блок, пищеблок, а также зал для музыкальных и спортивных занятий, необходимое оборудование уже доставлено.

На территории установили пять теневых навесов, площадки с резиновым покрытием, благодаря которому дети не будут травмироваться при падении, и малыми архитектурными формами.

«Всего в текущем году в рамках нацпроекта за счет строительства новых детских садов, капитального ремонта и приобретения зданий будет создано 1207 мест, из них 705 мест — ясельные», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.