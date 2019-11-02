Бессоновский завод наладил экспорт в Беларусь (видео)

На пензенских предприятиях подсчитывают возможную прибыль от регионального форума экспортеров, который прошел на прошлой неделе. Так, производителям станков из Бессоновки благодаря форуму удалось наладить диалог с представителями Республики Беларусь. В эту страну компания планирует поставлять свою продукцию, и уже есть первые серьезные договоренности. Впрочем, до конца года бизнесмены готовятся и сами побывать с бизнес-миссиями в других странах.

В небольшом цеху в Бессоновке кипит работа. Там трудится всего 22 человека. У предприятия — большой экспортный потенциал, оно поставляет станки по России — от Калинграда до Читы. Работники тоже ценят, в первую очередь, географию. Многим из них благодаря этому производству не пришлось уезжать из малой родины, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я родился и вырос в Бессоновке, нашел работу недалеко от дома, всем очень доволен», — поделился сервисный специалист компании Валентин Пахонин.

Сейчас компания делает первые шаги за границы России. Около 10 станков поставили в Казахстан, ведут переговоры с Республикой Беларусь. Наладить новые связи удалось во многом благодаря региональному фонду поддержки предпринимательства. Так, на прошедшем форуме экспортеров Пензенской области среди приглашенных были представители торгового представительства Республики Беларусь. Специалисты предприятия, конечно же, не могли пропустить это событие. Впрочем, о своей продукции в этой стране работники бессоновского производства получали шанс рассказать и ранее.

«С 2018 года мы тесно сотрудничаем с фондом поддержки предпринимательства. В 2019-м ездили на выставку в город Минск. Мы представляли не только нашу компанию, а всю Пензенскую область. В итоге мы привезли 30 контрактов», — рассказала заместитель директора компании Ольга Дацкова.

Среди ближайших планов — освоение новых точек России: Петропавловска-Камчатского и Сахалина, а также поставки в Азербайджан и Узбекистан. Предприятию удалось наладить замкнутый цикл производства. Здесь есть свой токарно-фрезерный участок, малярный цех. Вообще компания из Бессоновки производит оборудование по трем направлениям: станки для металлообработки, станки для обработки стекла и станки для производства мебели. На самом предприятии пользуются тоже станками собственного производства. Это направление, говорят в региональном центре поддержки экспорта, — одно из самых популярных среди пензенских экспортеров.

«До конца года центром поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства области будет оказано содействие в размещении на электронных площадках, получении сертификации на финансирование до 80%, также у нас пройдут экспортные семинары от школы экспорта РЭЦ», — пояснил заместитель руководителя центра Артур Кулин.

Развитие экспорта в субъектах России — одно из важнейших направлений национального проекта в сфере экономики, который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Кроме того, в этом году фонд поддержки предпринимательства организует семь бизнес-миссий, среди них — в Германию, Чехию, Болгарию. Литву и Китай, а также выставка в Узбекистане.