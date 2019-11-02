Из Заречного в Пензу начала ездить электричка (видео)

Добраться из города Заречный до областного центра теперь можно на электричке. С 1 ноября по маршруту «Пенза-1 — станция Селикса» и в обратном направлении курсирует пригородный поезд. Время в пути — 17 минут.

Начинать путь из Пензы поезд будет в 7:27. Из Заречного электричка отправится в 7:53. По пути состав совершает две остановки — на станции «Пенза-2» и на отрезке пути на 720 километре. Вечерний рейс из областного центра в закрытый город — в 17:35, сообщает телеканал «Экспресс».

«Для тех, кто до пяти вечера работает в районе вокзала, это самый оптимальный вариант. Позже идет электричка, которая забирает других пассажиров. Хочется только, чтобы на остановке на 720-м километре было лучше освещение», — сказала пассажир Анастасия Кунаева.

Популярности утренней электрички «Пенза-1 — станция Селикса» могут поспособствовать и дорожные работы в областном центре. По словам жителей Заречного, после закрытия нескольких оживленных транспортных магистралей добираться до работы стало гораздо сложнее.

«Есть определенные неудобства, связанные с закрытием двух мостов. Так что большое спасибо за электричку», — отметила пассажир Анна Томилова.

Один из первых пассажиров Олег Старцев рассказал, что не ездил на электричке 40 лет. Поэтому для него эта поездка оказалась своеобразным аттракционом.

«Я только вчера об этом узнал. Мне было интересно проехать на такой электричке. Обычно я передвигаюсь на автомобиле, но он сейчас сломан», — поделился он.

Стоимость проезда в электричке по маршруту «Пенза-1 — Селикса» — 30 рублей. Кроме того, в региональном минпроме отмечают, что если у человека есть право на льготы, то и добраться из Заречного в Пензу или обратно будет дешевле.

«Дети до пяти лет ездят бесплатно, от пяти до семи — со льготами. Также предусмотрен законом Пензенской области льготный проезд ветеранов труда и ветеранов военной службы. Это особенно важно в дачный сезон — с апреля по октябрь. Плюс студенты и учащиеся школ платят меньше», — уточнил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Сергей Буйлов.

Пока поезд состоит из четырех вагонов. Однако, если он будет пользоваться популярностью, состав увеличат.