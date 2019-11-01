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Пензенцы будут бороться за титул «Мистер Вселенная» в Лондоне

1 ноября в 17:58 192 просмотра
«Мистер Вселенная» (18+), который пройдет в Великобритании.

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2 ноября два пензенских спортсмена — Евгений Игнатьев и Евгения Денисова — выступят на международном конкурсе «Мистер Вселенная» (18+), который пройдет в Великобритании.

Их тренер, обладатель титула «Мистер Вселенная» Алексей Нетесанов, рассказал ИА «Пенза-Пресс» о своих подопечных и оценил их готовность к соревнованиям.

«Спортсмены у нас — очень высокого уровня, Евгения была чемпионкой мира два года назад, Евгений в прошлом году был. Сейчас они — на строжайшей диете, скоро выступать. Мы надеемся на хороший результат», — рассказал он.

Также Алексей Нетесанов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором рассказывает о том, как спортсмены добрались в Лондон.

По словам тренера, Евгений Денисов будет претендовать на главный титул конкурса, а Евгения Денисова — на победу в женской номинации «Тонед». Соревнования начнутся в 13 часов по московскому времени.


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