Пензенские инспекторы поддержали акцию радио «Экспресс» (видео)

Ведущие пензенского радио «Экспресс» и инспекторы ГИБДД вышли на дорогу. Они решили напомнить водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Радио «Экспресс» раздает подарки тем, кто против хамства на дорогах и за безопасное движение. Они предложили водителям обозначить свою активную позицию, приклеив на заднее стекло машины наклейку со словами «Держу ритм без нарушений». Желающих оказалось достаточно.

«Радио слушаю часто, передаю приветы родным и близким. Сейчас вот участвую в акции (16+)», — рассказала водитель Оксана Пантелеева.

Поддержали акцию радиоведущих и в ГИБДД. Пока первые клеили мотивирующие наклейки, вторые давали жизненно важные советы.

«Раз в неделю мы проводим среди водителей, которые участвуют в акции, розыгрыш, где вручаем очень ценные, качественные подарки от наших партнеров», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Призом за участие в акции может стать неплохая скидка на обучение в автошколе, профессиональный походный автокомпрессор или набор автомобилиста, в котором находится аптечка, огнетушитель и другие полезные в дороге предметы. Проект на радиоволнах запустили меньше месяца назад, но прошедшие недели показали, что проблема безопасности волнует многих водителей. И их теперь легко можно распознать на дорогах Пензы, ведь они держат ритм без нарушений.