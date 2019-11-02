В Пензе из-за холодов промониторят интервал движения автобусов

В администрации Пензы обсудили меры по улучшению дорожно-транспортной ситуации, которая осложнилась после закрытия Бакунинского моста.

По словам заместителя директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Олега Осина, режим работы светофоров изменен на восьми объектах улично-дорожной сети. Мэр Андрей Лузгин призвал обсудить этот вопрос со специалистами ПГУАС, которые могут дать советы по дальнейшей отладке регулировщиков.

Разгрузить Измайловский путепровод планируется за счет оптимизации работы подрядной организации, ремонтирующей тротуары на улице Кирова. Работы на этом участке продлятся еще две недели.

«Нужно контролировать ситуацию, чтобы разгрузка строительного материала не проводилась в часы пик, и в связи с этим не занималась целая полоса», — поручил мэр Андрей Лузгин своему заместителю Юрию Ильину.

Жители Заречного и Монтажного смогут быстрее добираться до центра Пензы на новой электричке — путь не займет дольше 20 минут.

Разгрузить Ахунский переезд предполагается за счет расширения улицы Нейтральной и изменения направления главной дороги на развязке «автодорога от Ахунского переезда — улица Нейтральная».

Из-за ремонта Бакунинского моста изменилась схема движения 12 автобусов большой и малой вместимости, а также появились новые остановки на улицах Злобина и Тухачевского.

«В связи с ухудшением погодных условий нужно промониторить реальный интервал движения общественного транспорта в утренние и вечерние часы, просчитать время ожидания на остановках, чтобы люди не стояли под дождем и снегом, не мерзли», — поручил Андрей Лузгин начальнику управления транспорта и связи города Юлии Ереминой.

По словам заместителя главы администрации Магомеда Агамагомедова, движения по Бакунинскому мосту планируется возобновить летом 2021, а не зимой, как предполагалось изначально.

«План работ нужно скорректировать, установить контрольные точки, по которым мы можем как минимум раз в месяц отслеживать процесс и понимать, как движемся — с опережением или нет. За подрядчиком установить строгий контроль. Должна соблюдаться и технология работ, и темп», — сказал Андрей Лузгин.