В регионах могут создать систему поощрения успешных проектов благоустройства

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу первого индекса качества городской среды в России, пишет futurerussia.gov.ru.

«Мы думаем о том, как поощрять субъекты, которые очень активно двигаются в этом направлении. Механизма пока еще нет. Но мы думаем о нем — о необходимости создания со следующего года объемного фонда, который мог бы решать вопросы поощрения регионов. Думаю, что мы в ближайшее время такой механизм найдем и будем поощрять регионы», — сказал вице-премьер.

Рост качества городской среды в России — одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 пунктов.

Индекс будет рассчитываться ежегодно. Его показатели влияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».