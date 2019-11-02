Пензенцы поддержали благотворительный концерт «Новые берега»

В киноконцертном зале «Пенза» прошел благотворительный концерт «Новые берега». Его организовали в честь пятилетия «Квартала Луи». Все вырученные деньги с продажи билетов пойдут на строительство арт-поместья для инвалидов в Богословке.

Почти 1500 человек пришли поддержать проект «Новые берега», руководителем которого является общественный деятель Мария Львова Белова.

«Это очень ответственный, одаренный и преданный своему делу человек. За короткий промежуток времени удалось доказать, что вместе решая проблему, можно поставить любую задачу и реализовать любой проект», — отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Также он передал подарок для библиотеки «Квартала Луи» от губернатора Ивана Белозерцева — сборник сочинений Александра Куприна.

Концерт провели выпускники «Квартала Луи» Иван Пчелинцев и Екатерина Дементьева. Для зрителей выступили пензенские артисты, среди них — певица и композитор Daria Danatelli, cover-группа «Каверулли», джазовый коллектив «Jamberry», группа «Мариванна», труппа «Театра на обочине», театр танца «Контрабас» и «Пространные танцы». Не остались в стороне известные люди города, в том числе бизнесмены и политики, они рассказали о судьбах людей с инвалидностью, которые смогли добиться успехов и признания в различных сферах деятельности.

«Впечатления от концерта — потрясающие! Я услышала много мотивирующих фраз, я плакала и смеялась. В этот концерт вложили душу», — поделилась одна из зрительниц.

Напомним, строительство арт-поместья «Новые берега» началось в 2018 году. Под Пензой, в селе Богословка на территории в 7800 кв метров строят образовательный центр, часовню, магазин, оздоровительный комплекс, столовую и семь домов, рассчитанных на 80 человек. Ребята будут там жить, реализовывать себя и свои проекты, а также общаться друг с другом.