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Пенза попала в число городов с благоприятной средой

2 ноября в 11:33 192 просмотра
, составленный по оценке качества городской среды. Пенза в своей группе находится в центре рейтинга.

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Минстрой России опубликовал индекс городов, составленный по оценке качества городской среды. Пенза в своей группе находится в центре рейтинга.

Согласно рейтингу, Пенза относится к категории крупных городов, находящиеся в условно комфортном климате. В сего в группе — 59 городов. Пенза имеет индекс 187, лидер рейтинга, Сочи, — 219. На последнем месте в группе — Чита с индексом 147.

Замер производился по 36 показателям, в том числе — благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. По каждому из которых можно было набрать максимум 10 баллов. К городам с благоприятной средой относятся те, которые набрали более половины возможных баллов.

В Пензенской области продолжается благоустройство территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. В 2019 году на поддержку региональной и муниципальных программ из бюджетов всех уровней выделено 487,1 млн руб.

Губернатор Иван Белозерцев неоднократно отмечал, что благоустройство нужно делать с учетом мнения жителей. Какие работы уже проведены в регионе, читайте в нашем материале.


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