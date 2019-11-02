У пензячки украли припаркованный возле дома скутер

45-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело.

Женщина рассказала, что ее скутер стоял около дома на улице Ленина. Ночью неизвестные его украли.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники отдела полиции № 2 выяснили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Парни признались в краже. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Полицейские советуют пензенцам защищать свои транспортные средства от кражи путем установки охранной сигнализации. Не следует оставлять машину открытой, даже если водитель собирается отойти только на минуту — злоумышленникам хватит этого времени, чтобы совершить кражу.

«Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты — это ваша забота о сохранности своего имущества», — отметили в пресс-службе.