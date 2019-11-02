Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Пензенцы написали «Этнографический диктант»
Наши новости
Застолье с молодым собутыльником закончилось для пензенца печально
Жительница Пензенской области из-за ревности пошла в полицию
Пензенские кассиры потеряли деньги, попавшись на уловку покупательницы
В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги — УМВД
В Городищенском районе убили 55-летнюю женщину
В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
В Камешкирском районе украли водонапорную башню
Два пензенца с трубами привлекли внимание росгвардейцев
Кузнечанка воспользовалась гостеприимством знакомого и получила срок
Молодая кузнечанка попала под статью за организацию казино

У пензячки украли припаркованный возле дома скутер

2 ноября в 11:39 156 просмотров

45-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело.

Женщина рассказала, что ее скутер стоял около дома на улице Ленина. Ночью неизвестные его украли.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники отдела полиции № 2 выяснили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Парни признались в краже. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Полицейские советуют пензенцам защищать свои транспортные средства от кражи путем установки охранной сигнализации. Не следует оставлять машину открытой, даже если водитель собирается отойти только на минуту — злоумышленникам хватит этого времени, чтобы совершить кражу.

«Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты — это ваша забота о сохранности своего имущества», — отметили в пресс-службе.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...