В Терновке жестко столкнулись два автомобиля. ФОТО

2 ноября пользователь сообщил в группе соцсети «ВКонтакте» об аварии в микрорайоне Терновка.

На опубликованных фото видно, что столкнулись машина марки Suzuki и грузовая ГАЗель. У обоих транспортных средств сильно повреждены передние части, как все произошло, неизвестно.

«Перекресток ул. Ростовская и Терновского. Время — 11:59», — пояснил автор поста.

Официальной информации о ДТП нет.

Пензенская Госавтоинспекция предупреждает водителей быть особо внимательными за рулем и соблюдать ПДД. Во избежание аварий автолюбителям советуют правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.