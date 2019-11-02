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Бакунинский мост в Пензе намерены открыть раньше срока

2 ноября в 12:59 66 просмотров

В администрации Пензы прошло совещание по вопросам улучшения транспортной ситуации в городе.

В ходе встречи стало известно, что Бакунинский мост, который закрыли на реконструкцию, планируют открыть раньше — летом 2021 года, а не зимой. Об этом сообщил замглавы администрации Магомед Агамагомедов.

Собравшиеся обсудили меры, направленные на сокращение сроков реконструкции мостового сооружения. Соответствующую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев, отметили в пресс-службе мэрии.

«План работ нужно скорректировать, установить контрольные точки, по которым мы можем как минимум раз в месяц отслеживать процесс и понимать, как движемся — с опережением или нет. За подрядчиком установить строгий контроль. Должна соблюдаться и технология работ, и темп», — нацелил коллег мэр Андрей Лузгин.

Напомним, Бакунинский мост закрыли на реконструкцию 19 сентября. На эти целы будет направлено более 930 млн рублей.


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