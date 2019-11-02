Белозерцев принял участие в совещании Мутко в Москве

Одной из главных тем заседания стал вопрос сбалансированности бюджетных систем федерального центра и регионов. В Пензенской области на данный момент можно отметить выполнение пунктов соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов региона, подписанного между правительством субъекта и Минфином России.

В числе обязательств, взятых на предыдущий период, исполнен и перевыполнен прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области. В частности, в 2017 году — на 7% (при взятом обязательстве — на 4,7%), в 2018 году — на 5,9% (при обязательстве — на 2,4%). Об этом губернатор Иван Белозерцев напомнил, комментируя выше заявленную тему.

«В Пензенской области увеличился объем инвестиций в основной капитал. В 2018 году — на 26,6%, при обязательстве — на 3,6%. Доля среднесписочного количества работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения возросла в 2017 году — на 1,8%, при обязательстве — на 0,2%, в 2018 году — на 0,2%, как и предусматривалось соглашением», — сообщил губернатор.

В отношении 2019 года, по словам Ивана Белозерцева, можно также отметить выполнение предусмотренных соответствующим соглашением обязательств. По итогам девяти месяцев они исполнены. В том числе — проведена оценка эффективности налоговых льгот, результаты направлены в Минфин России.

Кроме того, по итогам 2017 — 2018 годов выполнены обязательства Пензенской области в части обеспечения дефицита бюджета на уровне не более 10% - в течение двух последних лет бюджет субъекта исполнен с профицитом. А также относительно ограничения уровня государственного долга области, размер которого в последние четыре года планомерно снижается.