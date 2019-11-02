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Пензенцев удивила странная парковка водителя

2 ноября в 14:35 116 просмотров

Жители Пензы 2 ноября поделились в Сети фотографиями с припаркованной необычным способом машиной.

«У кого-то удался вечер пятницы», — пошутил автор поста в группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованном фото видно, что красная иномарка стоит поперек дороги, позади нее есть место рядом с другими машинами. Один из пользователей предположил, что некто занял чужое место, и таким образом водитель хотел перекрыть путь, но не удалось. Другой выразил мнение, что авто не поставили на ручной тормоз, и оно укатилось.

«Делюсь фото ночью. То же самое место и та же самая тачка», — написала подписчица группы Татьяна.

Некоторые пензенцы посчитали, что водитель был нетрезв или сильно устал, что даже не стал пробовать загнать машину на место, чтобы не повредить соседние. Что же на самом деле побудило владельца оставить иномарку посреди дороги, неизвестно.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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