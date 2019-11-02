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В Пензе волонтеры приглашают малышей нарисовать благотворительные открытки

2 ноября в 14:54 12 просмотров
«Питомец». Малыши смогут помочь бездомным животным, создав своими руками добрые рисунки.

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10 ноября в Пензе пройдет мероприятие для детей от центра «Питомец». Малыши смогут помочь бездомным животным, создав своими руками добрые рисунки.

«Дорогие друзья, приглашаем ваших деток и вас на небольшое и очень доброе мероприятие. Мы немного расскажем о нашем центре и вместе с вами создадим рисунки, на основе которых будут сделаны добрые благотворительные открытки», — написали волонтеры в группе «Рука помощи бездомным животным» соцсети «ВКонтакте».

Также планируется записать небольшие видеоролики с участием детей. Все подробности — в группе фонда.

Мероприятие состоится 10 ноября в 15:00 по адресу: Кураева, 50. Вход для всех свободный.

Возрастные ограничения — 0+.


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