В Пензе днем 2 ноября в микрорайоне Бугровка, который застроен частными домами, произошла авария.

Машины столкнулись примерно в три часа дня на перекрестке улиц Красноармейская и Средняя. Об этом рассказал подписчик одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте».

На сделанном с места происшествия фото видно, что иномарка улетела с дороги в кювет, вторая машина — в столб позади первой. Неподалеку стоит еще один автомобиль, является ли он участником ДТП, неизвестно.

Официальных данных о произошедшем нет.

Напомним, во избежании аварий сотрудники ГИБДД просят пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это связано с резким похолоданием, которое произошло в регионе. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.