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Мэр Пензы проверил темпы строительства двух школ в Арбеково

2 ноября в 16:03 108 просмотров

2 ноября мэр Пензы Андрей Лузгин посетил строительные площадки двух школ.

Первый объектом стала школа в шестом микрорайоне Арбеково. В настоящее время здесь ведутся монтажные и отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория, завершается возведение спортивных объектов. Так, на территории школы установлены футбольное поле, две баскетбольные и две волейбольные площадки, детские игровые зоны.

Одновременно прорабатывается вопрос о присвоении номера школе и определении направлений для углубленного изучения отдельных предметов, так как образовательное учреждение будет многопрофильным, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В этом микрорайоне хороший темп строительства жилых домов, и открытие школы позволит нам обеспечить учебный процесс для 800 детей. Спортивные объекты мы откроем по завершению работ — у нас есть успешные примеры того, как школы становятся центрами спортивной жизни всего микрорайона», — отметил Андрей Лузгин.

Также мэр посетил площадку в третьем микрорайоне Арбеково, где возводится школа на 1100 мест. Работы на данном объекте осуществляются согласно графику.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/v_arbekovo_idyet_stroitelstvo_dvukh_novykh_shkol/

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