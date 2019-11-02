В центре Пензы два авто перекрыли дорогу

Пензенец сообщил в редакцию информагентства об аварии, которая произошла днем 2 октября.

Мужчина рассказал, что ДТП случилось на улице Володарского. Он проезжал мимо и сделал фото в половине четвертого часа дня. Участниками аварии стали Renault и Kia.

Судя по снимку, иномарки перегородили всю полосу дороги по направлению в центр города. Автомобили объезжали место ДТП по встречке.

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии нет.

Чтобы избежать аварий, сотрудники ГИБДД просят пензенцев сменить летнюю резину на своих авто на зимнюю. Это связано с резким похолоданием, которое произошло в регионе. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.