Россиян предостерегают не говорить незнакомцу по телефону «да»

Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский, пишет телеканал «360» со ссылкой на «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что в последнее время россиянам все чаще звонят незнакомцы и под разными предлогами задают наводящие вопросы, чтобы услышать ответ «да».
«Таким образом телефонные преступники собирают цифровые отпечатки голоса — биометрию», — сообщает портал.
Также злоумышленники добиваются от ничего не подозревающих граждан фразы «я подтверждаю». Затем они монтируют запись из различны слов, и получается, что человек якобы соглашается на сомнительные покупки или действия. Затем мошенники будут шантажировать такой записью, утверждает эксперт.
Первое правило, которое следует запомнить, — отвечать на звонок с незнакомого номера «алло» вместо «да». А если возникли подозрения на кражу данных, нужно незамедлительно обратиться в свой банк.