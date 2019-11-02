Благотворительный концерт «Новые берега» в Пензе
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Пензенцы написали «Этнографический диктант»
Наши новости
В регионах могут создать систему поощрения успешных проектов благоустройства
10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир
До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог
В России заработало приложение по оформлению ДТП
Цены на аренду жилья в российских городах-миллионниках резко выросли
Названа причина тяги к сладкому и спиртному
Россияне рассказали, в какой город больше всего хотели бы переехать
Названы сферы подработки, наиболее популярные у россиян
Российским чиновникам намерены запретить покупать дорогие смартфоны
Россияне считают День народного единства важным праздником

Россиян предостерегают не говорить незнакомцу по телефону «да»

2 ноября в 17:24 120 просмотров
, чтобы услышать от собеседника слово «да». Говорить его не стоит.

" data-title="Россиян предостерегают не говорить незнакомцу по телефону «да» — Пенза-пресс, рунет за день">

Телефонные мошенники могут задавать много наводящих вопросов, чтобы услышать от собеседника слово «да». Говорить его не стоит.

Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский, пишет телеканал «360» со ссылкой на «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что в последнее время россиянам все чаще звонят незнакомцы и под разными предлогами задают наводящие вопросы, чтобы услышать ответ «да».

«Таким образом телефонные преступники собирают цифровые отпечатки голоса — биометрию», — сообщает портал.

Также злоумышленники добиваются от ничего не подозревающих граждан фразы «я подтверждаю». Затем они монтируют запись из различны слов, и получается, что человек якобы соглашается на сомнительные покупки или действия. Затем мошенники будут шантажировать такой записью, утверждает эксперт.

Первое правило, которое следует запомнить, — отвечать на звонок с незнакомого номера «алло» вместо «да». А если возникли подозрения на кражу данных, нужно незамедлительно обратиться в свой банк.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...