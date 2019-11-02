Россиян предостерегают не говорить незнакомцу по телефону «да»

Телефонные мошенники могут задавать много наводящих вопросов, чтобы услышать от собеседника слово «да». Говорить его не стоит.

Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский, пишет телеканал «360» со ссылкой на «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что в последнее время россиянам все чаще звонят незнакомцы и под разными предлогами задают наводящие вопросы, чтобы услышать ответ «да».

«Таким образом телефонные преступники собирают цифровые отпечатки голоса — биометрию», — сообщает портал.

Также злоумышленники добиваются от ничего не подозревающих граждан фразы «я подтверждаю». Затем они монтируют запись из различны слов, и получается, что человек якобы соглашается на сомнительные покупки или действия. Затем мошенники будут шантажировать такой записью, утверждает эксперт.

Первое правило, которое следует запомнить, — отвечать на звонок с незнакомого номера «алло» вместо «да». А если возникли подозрения на кражу данных, нужно незамедлительно обратиться в свой банк.