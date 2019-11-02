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В центре Пензы пешехода сбила машина на «зебре»

2 ноября в 21:23 176 просмотров

Вечером 2 ноября на одном из перекрестков Пензы произошла авария с участием пешехода.

На перекрестке улиц Кураева и Володарского автомобиль отечественного производства сбил человека. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, машина остановилась прямо на пешеходном переходе. У авто разбито лобовое стекло.

В пензенском паблике в Instagram появилось видео, на нем — машина скорой помощи подъехала к месту происшествия, медики втащили носилки. Рядом, облокачиваясь руками на капот, стоит пожилая женщина. Однако пользователи предположили, что пострадала не она — на одном из кадров на земле промелькнула нога лежащего человека.

Кто пострадал в ДТП, пока неизвестно. Официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов использовать на одежде светоотражающие элементы. Так можно стать заметнее для водителей в темное время суток. Автовладельцам инспекторы советуют быть внимательнее за рулем.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza, https://www.instagram.com/p/B4XiGlagvWp/

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