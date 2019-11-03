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На набережной Суры планируют установить камеры наблюдения

3 ноября в 02:39 64 просмотра
, где проходит реновация.

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин посетил несколько значимых городских объектов, где проходит реновация.

Осмотрев набережную реки Суры мэр отметил, что на объекте необходимо установить систему видеонаблюдения.

«Данная мера нужна, в первую очередь, для обеспечения безопасности наших горожан, а также профилактики вандализма. Проделана большая работа, и важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде, чтобы в следующий теплый сезон жители и гости города с комфортом проводили здесь время», — сказал он.

Также чиновники во главе с Андреем Лузгиным осмотрели территорию возле Спасского кафедрального собора и фонтанную площадь.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_obezd_obektov_rekonstruktsii/

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