На набережной Суры планируют установить камеры наблюдения

Осмотрев набережную реки Суры мэр отметил, что на объекте необходимо установить систему видеонаблюдения.

«Данная мера нужна, в первую очередь, для обеспечения безопасности наших горожан, а также профилактики вандализма. Проделана большая работа, и важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде, чтобы в следующий теплый сезон жители и гости города с комфортом проводили здесь время», — сказал он.

Также чиновники во главе с Андреем Лузгиным осмотрели территорию возле Спасского кафедрального собора и фонтанную площадь.