В центре Пензы вечером сбили пешехода

В центре Пензы накануне вечером, 2 ноября, на пешеходном переходе сбили человека. Об этом сообщили пользователи соцсети .

По данным автора поста, пешехода сбили в районе «зебры» на ул. Кураева-Володарского. Судя по фото, на месте работали сотрудники ГИБДД, «скорой». Какие повреждения получил человек, не отмечается. Официальных комментариев на данный момент нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в темное время нужно стараться надевать светоотражающие элементы или выбирать одежду светлых оттенков. Перед пересечением проезжей части, нужно убедиться, что все автомобили пропускают. Автолюбителям же рекомендуют снижать скорость перед «зеброй», особенно ночью, когда видимость ограничена.