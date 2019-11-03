Дольщики «Лукоморья» поблагодарили губернатора за смену застройщика

В Пензе дольщики первой очереди «Лукоморья» в Сети поблагодарили губернатора за смену застройщика, который будет достраивать дом.

«2 ноября увидели, как действительно может работать застройщик, какими темпами и объемами. После недавней смены потенциального подрядчика на ООО «Новое решение» на объекте закипела работа. Такого отчаявшиеся люди нашего дома не видели, наверное, ни разу с 2016 года.

Дольщики ЖК «Лукоморье» выражают огромную благодарность [застройщику] и [надеются] на скорейшее решение проблемы, поскольку весь дом — в высокой степени готовности.

Отдельные слова благодарности хочется выразить губернатору Пензенской области Ивану Александровичу [Белозерцеву] за принятие решительных мер для изменения ситуации.

Вторая очередь «Лукоморья», идущая по пути бюджетного субсидирования, ожидает оценки со стороны «Дом. РФ», — говорится в посте в Instagram.

Напомним, ранее о намерении достроить первую очередь «Лукоморья» заявлял «Энтазис», но, по словам дольщиков, каких-то действий с его стороны в последнее время не было.

В настоящее время достройка проблемных объектов в регионе идет путем создания масштабных инвестиционных проектов (выделение земли застройщикам) и субсидирования (возможно привлечение федеральных средств).

Полная информация о решении вопроса обманутых дольщиков — ЗДЕСЬ.