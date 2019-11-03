Игроки пензенской «Лагуны-УОР» помогли сборной России разгромить Швецию

Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» забили несколько мячей за сборную России в ворота команды Швеции в рамках двух товарищеских игр. Они состоялись в Алингсосе 1 и 2 ноября.

Первый поединок завершился со счетом 6:1 в пользу российской сборной. Ворота скандинавской команды распечатала Анастасия Дурандина («Аврора»), а на 19-й минуте пензячка Екатерина Енина удвоила преимущество гостей. Однако перед сигналом на перерыв Сандра де Брюн Кенк сократила отставание шведок.

Переломить ход игры хозяйкам площадки не удалось. Во втором тайме футболистка «Лагуны» Мария Самойлова оформила дубль, а Елизавета Никитина («Аврора») и Залия Газимова («УрФУ») довели счет до разгромного.

Отыграться во втором матче у шведок не получилось. В створ «викингов» влетело семь безответных голов. В первом тайме отличились Дина Данилова («МосПолитех») и Елизавета Никитина («Аврора»). Во второй двадцатиминутке пензячка Мария Крупина оформила хет-трик, также точными ударами отметились ее одноклубница Екатерина Енина и Александра Самородова («Норманочка»).