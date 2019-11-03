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В Пензенской области в два раза сократилось число беспризорников

3 ноября в 20:04 194 просмотра

В Пензенской области за три года число выявленных беспризорников сократилось почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные главного информационно-аналитического центра МВД РФ.

Так, по итогам января-декабря 2015 года в регионе обнаружили 409 несовершеннолетних бродяг. В 2018-ом — 250.

Такая динамика — не во всех регионах ПФО. Есть субъекты, где показатель за три года вырос или почти не изменился. Например, в Марий Эл в 2015 году зафиксировали 162 беспризорника, через три года — 1242. В Удмуртии в 2015 году было 556 таких детей, в 2018-ом — 792. В Нижегородской области рост пот отчетным датам составил с 1601 человека до 2019.

В целом в ПФО этот показатель за три года практически не изменился. В округе выявляют ежегодно 10400−10600 беспризорников. В России в прошлом году обнаружжили 68700 детей-бродяг.


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