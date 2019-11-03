Пензенцы возвращаются с наградами с конкурса «Мистер Вселенная»

По словам президента федерации NABBA России, обладателя титула «Мистер Вселенная» Алексея Нетесанова, эти «спортсмены уже являются чемпионами мира, поэтому поехали на соревнования за высокими местами».
В итоге Евгений Игнатьев завоевал первое место в классе Universe, но проиграл в абсолютной категории англичанину.
Евгения Денисова стала третьей в категории «Тонед».
«Думаю, что выступили ребята вполне удачно», — отметил президент федерации NABBA России.
Сам Алексей Нетесанов на этих соревнованиях был в составе судейской бригады.