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Пензенцы возвращаются с наградами с конкурса «Мистер Вселенная»

3 ноября в 21:20 182 просмотра
«Мистер Вселенная», который традиционно прошел в Великобритании. 240 спортсменов представляли 64 страны.

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Пензенцы Евгений Игнатьев и Евгения Денисова достойно выступили на международном соревновании по культуризму «Мистер Вселенная», который традиционно прошел в Великобритании. 240 спортсменов представляли 64 страны.

По словам президента федерации NABBA России, обладателя титула «Мистер Вселенная» Алексея Нетесанова, эти «спортсмены уже являются чемпионами мира, поэтому поехали на соревнования за высокими местами».

В итоге Евгений Игнатьев завоевал первое место в классе Universe, но проиграл в абсолютной категории англичанину.


Евгения Денисова стала третьей в категории «Тонед».

«Думаю, что выступили ребята вполне удачно», — отметил президент федерации NABBA России.

Сам Алексей Нетесанов на этих соревнованиях был в составе судейской бригады.

Фотография: скриншот https://vk.com/netesanov?z=photo499284859_457252256%2Fwall499284859_4260

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