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Пензенская делегация с бизнес-миссией посетит Ижевск

3 ноября в 14:17 152 просмотра

Делегация Пензенской области отправится в Ижевск в рамках межрегиональной бизнес-миссии. Она запланирована на 6 ноября.

Как сообщают в Корпорации развития Пензенской области, пензенские бизнесмены обменяются контактами, обсудят успешные региональные кейсы проекты и направления сотрудничества.

Пензенскую область в поездке будут представлять сотрудники ООО «Торговый дом «Станкомашстрой», ООО «Мастер-ПАК», ЗАО «ПЗТП». Миссия организована пензенским региональным Фондом поддержки предпринимательства.

Подробнее о поддержке бизнеса в регионе в рамках нацпроектов, созданных по инициативе президента РФ, можно узнать в нашем специальном разделе.


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