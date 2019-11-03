Пензенская делегация с бизнес-миссией посетит Ижевск

Как сообщают в Корпорации развития Пензенской области, пензенские бизнесмены обменяются контактами, обсудят успешные региональные кейсы проекты и направления сотрудничества.
Пензенскую область в поездке будут представлять сотрудники ООО «Торговый дом «Станкомашстрой», ООО «Мастер-ПАК», ЗАО «ПЗТП». Миссия организована пензенским региональным Фондом поддержки предпринимательства.
Подробнее о поддержке бизнеса в регионе в рамках нацпроектов, созданных по инициативе президента РФ, можно узнать в нашем специальном разделе.