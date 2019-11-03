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В Пензенской области качество асфальта будут проверять с помощью спецмашины (видео)

3 ноября в 15:03 148 просмотров
, чтобы следить за состоянием асфальтового полотна, необходимо специализированное оборудование. Таким оснастили областную лабораторию Управления строительства и дорожного хозяйства.

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Пензенские дороги по качеству не должны уступать европейским. Это требует техрегламент Таможенного союза. А вот для того, чтобы следить за состоянием асфальтового полотна, необходимо специализированное оборудование. Таким оснастили областную лабораторию Управления строительства и дорожного хозяйства.

Установки, на покупку которых было направлено свыше 17 миллионов рублей, позволят проводить исследования дорожных материалов по методикам в соответствии с новым ГОСТом.

На прочность асфальтобетонную смесь, битум, щебень и песок в Управлении строительства и дорожного хозяйства теперь будут проверять на новом оборудовании итальянского и немецкого производства. От того, выдержат ли дорожно-строительные материалы нагрузку в лаборатории, напрямую зависит, как долго прослужит автодорога после ремонта или реконструкции.

«С помощью этой лаборатории контролируем и ход производства работ на областных дорогах, в городе, селах. Так что это первый помощник», — сказал Александр Гришаев, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

На закупку оборудования было направлено более 17 миллионов
рублей. Эта установка — одна из самых дорогостоящих, она помогает определить, насколько асфальт сопротивляется истиранию.

«Асфальт закладывается в эту форму полностью — это принцип автомобильной шины, машинка ездит по асфальту. 50 раз, к примеру, откатала, и смотрится глубина — выдерживается колея в соответствии с ГОСтом или не выдерживается», — пояснил Алексей Веденеев, начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

О необходимости новых подходов к определению прочностных характеристик дорожного покрытия говорят на федеральном уровне. Новые технологии внедряют и на предприятиях, производящих асфальт. К примеру, срок службы асфальтобетона должен увеличиться с 4 до 12 или 24 лет в зависимости от категории дорог.

Если присмотреться, в современном образце больше щебня и меньше песка, а, значит, его прочность намного выше.

Сейчас специалисты лаборатории настраивают технику. А уже в следующем сезоне оборудование будет работать на 100% и позволит проводить весь цикл испытаний, сообщает «Экспресс», видео предоставлено телеканалом.


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