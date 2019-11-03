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Пензенским студентам рассказали о деструктивной деятельности сект

3 ноября в 17:37 138 просмотров
«Юность» прошел семинар на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Встречу приурочили ко Дню народного единства.

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В пензенском молодежном центре «Юность» прошел семинар на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Встречу приурочили ко Дню народного единства.

В конференции приняли участие студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, а также Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Для них выступили сотрудники полиции — они рассказали о мерах предупреждения правонарушений в этой сфере, а также показали тематические видеоролики.

Во встрече также участвовали представители Миссионерского отдела Пензенской епархии и регионального Духовного управления мусульман. Они рассказали о деструктивной деятельности сектантских организаций на территории региона, а также привели примеры случаев терроризма и экстремизма, сообщает «Экспресс».


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