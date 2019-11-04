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Пензенскую область посетит китайская делегация

4 ноября в 03:32 144 просмотра

В Пензенскую область 6−8 ноября запланирован визит делегации из Китая.

Как сообщает Корпорация развития Пензенской области, в состав китайской делегации войдут председатель совета директоров компании Epinduo Юй Вей и директор по закупкам ООО «Пекинская выставочная группа научно-технического развития «Русский дом» Хуан Сяопин.

Компания Epinduo представляет собой крупнейшую платформу продажи российских продуктов питания на территории Китая. Это сеть магазинов и электронная торговая площадка. Чтобы наладить сотрудничество, запланированы встречи с руководством пензенских предприятий по производству пищевой и сувенирной продукции.

«От Пензенской области в деловых встречах примут участие представители ООО «Бахметьевский завод», ООО «Русский кондитеръ». Представители КНР посетят культурно-исторический центр природного источника «Кувака», — отмечают в корпорации.

7 ноября состоится круглый стол с участием компаний по производству продуктов питания, запланирован шоу-рум.

Бизнес-миссия организована пензенским региональным Фондом поддержки предпринимательства в рамках деятельности Центра поддержки экспорта.


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