Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с этим праздником.

«История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы успешно решать масштабные стратегические задачи. Для нас сегодня это создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение актуальных вопросов в социальной сфере.



Высокие идеалы патриотизма и солидарности, искреннее уважение к ратным подвигам и трудовым достижениям предков, общая ответственность за настоящее и будущее России обеспечат уверенное продвижение по пути создания подлинного гражданского общества.

Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста — вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей», — отмечается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо родины.