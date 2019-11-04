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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства

4 ноября в 09:02 276 просмотров

4 ноября в России отмечается День народного единства. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с этим праздником.

«История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы успешно решать масштабные стратегические задачи. Для нас сегодня это создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение актуальных вопросов в социальной сфере.

Высокие идеалы патриотизма и солидарности, искреннее уважение к ратным подвигам и трудовым достижениям предков, общая ответственность за настоящее и будущее России обеспечат уверенное продвижение по пути создания подлинного гражданского общества.

Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста — вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей», — отмечается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо родины.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/193469/

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