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В Пензе прошла ежегодная «Ночь искусств»

4 ноября в 09:35 308 просмотров
«Ночь искусств», в рамках которой все государственные учреждения культуры региона организовали для посетителей интересные программы.

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3 ноября в Пензе прошла ежегодная акция «Ночь искусств», в рамках которой все государственные учреждения культуры региона организовали для посетителей интересные программы.

В картинной галерее им. К. А. Савицкого пензенцы могли поучаствовать в беспроигрышной лотерее и мастер-классах, посетить экскурсии.

«Ночь искусств — это финальная творческая акция года. Самое главное — что привлечение людей в учреждения культуры делает их лучше, добрее и внутренне красивее», — отметила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

«Искусство объединяет неравнодушных и душевно богатых людей. Оно учит видеть красоту. Мы очень заинтересованы в таких акциях, как «Ночь искусств»», — сообщил директор картинной галереи Кирилл Засторожный.

Еще одним учреждением, где прошла «Ночь искусств», стала областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Спектакли, игры, викторины, мастер-классы и выставки были организованы для пензенцев.

Библиотеку посетил заместитель министра культуры и туризма Владимир Карпов. Он отметил, что основная цель акции — предоставить пензенцам и гостям региона возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством области.

Материал подготовила Светлана Хромова

Фотография: Фото Светланы Хромовой

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