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В Пензе загорелся дачный дом, есть погибший

4 ноября в 10:05 276 просмотров
«Северная гора» в Пензе ночью вспыхнул пожар.

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В садоводческом товариществе «Северная гора» в Пензе ночью вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 3 ноября в 22:08 загорелся кирпичный дом площадью 40 кв метров, крытый железом. Кровля обрушилась, также полностью выгорел дощатый сарай площадью 20 кв метров, крытый железом.

В пожаре сотрудниками МЧС был обнаружен труп, его личность в настоящее время устанавливается. Огонь тушили 12 человек с помощью двух единиц спецтехники. Причины возгорания выясняются.

Сотрудники управления просят жителей области быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя использовать неисправные бытовые приборы, а также самодельные обогреватели. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам: 01 и 112.


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