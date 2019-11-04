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Под Наровчатом сгорели кирпичный дом и баня

4 ноября в 12:09 166 просмотров

Утром 4 ноября в селе Кирдяшево Наровчатского района Пензенской области сгорели кирпичный дом и баня.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 5:58 на ул. Молодежной вспыхнул двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв метров, крытый шифером. В результате внутри выгорело по всей площади, уничтожена кровля. Также сгорела деревянная баня площадью 18 кв метров.

В управлении добавили, что в пожаре нет погибших и пострадавших. Его тушили 10 человек с помощью четырех единиц спецтехники. По факту возгорания проводится проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: Фото предоставлены пресс-службой регионального ГУ МЧС

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