Под Наровчатом сгорели кирпичный дом и баня

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 5:58 на ул. Молодежной вспыхнул двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв метров, крытый шифером. В результате внутри выгорело по всей площади, уничтожена кровля. Также сгорела деревянная баня площадью 18 кв метров.

В управлении добавили, что в пожаре нет погибших и пострадавших. Его тушили 10 человек с помощью четырех единиц спецтехники. По факту возгорания проводится проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.