Благотворительный концерт «Новые берега» в Пензе
«Это было неожиданно». Уроженка Монголии рассказала, как попала в Пензу
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
Пензенцы написали «Этнографический диктант»
Наши новости
Голикова назвала оптимизацию медицины во многих регионах неудачной
Россиянам обещают «розовую» зиму
Россиян просят не говорить незнакомцу по телефону «да»
В регионах могут создать систему поощрения успешных проектов благоустройства
10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир
До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог
В России заработало приложение по оформлению ДТП
Цены на аренду жилья в российских городах-миллионниках резко выросли
Названа причина тяги к сладкому и спиртному
Россияне рассказали, в какой город больше всего хотели бы переехать

Россиянам рассказали, как выбирать торты и пирожные

4 ноября в 12:41 122 просмотра
, как правильно выбирать торты и другие кондитерские изделия. По их словам, обращать внимание следует не только на состав и дату изготовления.

" data-title="Россиянам рассказали, как выбирать торты и пирожные — Пенза-пресс, рунет за день">

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать торты и другие кондитерские изделия. По их словам, обращать внимание следует не только на состав и дату изготовления.

«Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете», — цитирует телеканал «360» пресс-службу Роспотребнадзора.

Например, кондитерские изделия должны перевозить в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Товары должны быть упакованы в потребительскую тару, храниться — в чистых и сухих помещениях на стеллажах с полками на высоте не менее 35 сантиметров от пола.

Важно перед покупкой и ознакомиться с составом торта. В частности, наличие меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов означает, что производитель решил сэкономить или увеличить срок хранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что, если торт не украшен кремом, его можно хранить 72 часа. Если же крем белково-взбивной или сливочный — 36 часов. А пирожные с заварным кремом — всего шесть.

Кондитерские изделия специалисты советуют покупать только в стационарных предприятиях торговли, где созданы все необходимые условия для хранения продукции. Предпочтение лучше отдавать местным тортам. На упаковке также обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...