Россиянам рассказали, как выбирать торты и пирожные

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать торты и другие кондитерские изделия. По их словам, обращать внимание следует не только на состав и дату изготовления.

«Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете», — цитирует телеканал «360» пресс-службу Роспотребнадзора.

Например, кондитерские изделия должны перевозить в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Товары должны быть упакованы в потребительскую тару, храниться — в чистых и сухих помещениях на стеллажах с полками на высоте не менее 35 сантиметров от пола.

Важно перед покупкой и ознакомиться с составом торта. В частности, наличие меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов означает, что производитель решил сэкономить или увеличить срок хранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что, если торт не украшен кремом, его можно хранить 72 часа. Если же крем белково-взбивной или сливочный — 36 часов. А пирожные с заварным кремом — всего шесть.

Кондитерские изделия специалисты советуют покупать только в стационарных предприятиях торговли, где созданы все необходимые условия для хранения продукции. Предпочтение лучше отдавать местным тортам. На упаковке также обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации.