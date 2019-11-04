Атмосфера праздника и сплоченности. Пензенцы весело отмечают День народного единства

4 ноября на Юбилейной площади в Пензе проходит митинг «В единстве наша сила» (0+), приуроченный ко Дню народного единства в России.

Как сообщает журналист ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова с места событий, на площади собрались тысячи людей. Причем, несмотря на то, что митинг начался в 9:30, пензенцы начали заполнять пространство рядом с филармонией и ККЗ гораздо раньше. Всего на празднование пришло около шести тысяч человек.

На площади царит праздничная атмосфера: коллективы в народных костюмах поют песни, многие участники митинга держат в руках воздушные шары в цветах триколора.

«Поздравляем всех с праздником, всем желаем благополучия. От нашего цыганского табора — всех с праздником! Побольше веселья и радости», — пожелала участница одного из выступающих творческих коллективов.

«Сегодня пришло на площадь много людей. Этот праздник нас всех объединяет. Настроение — отличное, чувствуется атмосфера праздника и сплоченности», — призналась жительница Пензы, пришедшая на праздник.

Студент из Дагестана, который приехал в Пензу более шести лет назад, отметил, что она стала для него вторым домом.

«День народного единства — это большой праздник. Мы отмечаем очень масштабно, ежегодно в нем участвуем. Все объединяются, независимо от религии и национальности», — рассказал он.

В 10 часов на площади началось театрализованное представление, затем на сцену для поздравления поднялись первые лица города и области. К участникам митинга обратился председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«4 ноября в календаре занимает особое место. Этот день — дань памяти нашим потомкам, которые защитили нас в смутное время. Наша страна сейчас живет в мире и согласии. Тысячи людей трудятся на благо отечества. Тогда люди разных национальностей, веры и сословий объединились, чтобы защитить нас от врагов. Желаю всем пензенцам здоровья, счастья и благополучия», — сказал он.

Также пензенцев поздравили депутат Госдумы Иван Фирюлин победительница конкурса молодежных проектов Радмила Лазько и член президиума студенческого профкома Дмитрий Тюрин.

«В нашем городе — более 45 тысяч студентов, и каждый из нас уникален. Все мы живем в одной большой стране. Сегодня — день нашего единства, вместе мы сила и нас объединяют общие ценности — дружба и любовь», — отметил Дмитрий Тюрин.

Член правления реготделения «Союза женщин России» Светлана Кудинова, обращаясь к пензенцам, призвала взрослое население передавать свои традиции и опыт молодому поколению, а молодежи пожелала направить энергию на создание семей. После торжественной части на Юбилейной площади началась концертная программа.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев выложил в своем аккаунте в Instagram видео, в котором поздравил пензенцев с Днем народного единства.