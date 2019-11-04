Пензенский «Дизель» забросил четыре шайбы в ворота «Звезды»

Встреча состоялась 3 ноября. В первом тайме зрители голов не увидели, однако эта двадцатиминутка дала понять, что «желто-синие» серьезно настроены на то, чтобы получить максимум очков в этой встрече. Пензенцы смогли распечатать ворота Дмитрия Лозебникова на 25-й минуте — отличился Павел Медведев, точную передачу на которого сделал Давид Думбадзе.

Затем удалением в стане соперников из Москвы воспользовались Данил Макаров и Виталий Люлько, организовавшие атаку для Сергея Абрамова, который удвоил преимущество «Дизеля».

Перед сигналом на перерыв пензенцы смогли забросить третью шайбу в ворота «Звезды». Константин Забавин сыграл на Антона Андриянова, и тот нанес точный удар в створ — 3:0.

В третьем периоде Дмитрия Лозебникова сменил Александр Самойлов, а его одноклубники перевели игру в зону хозяев площадки. Их усилия оправдались на 57-й минуте, когда ворота Ильяса Гафиуллина распечатал Сергей Лапин, отреагировавший на пас Александра Шурыгина.

Концовку встречи «Звезда» доигрывала при пустых воротах. Однако московские хоккеисты не только не смогли перевести игру в овертайм, вшестером атакуя «желто-синих», но и пропустили на последних секундах. Четвертую шайбу «Дизеля» в матче на свой счет записал Владислав Барулин. В атаке также участвовали Денис Бельский и Давид Думбадзе.

Итог встречи — 4:1 в пользу подопечных Алексея Ваулина. «Дизель» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 22 очка после 21 встречи, и готовится во вторник, 5 ноября, принимать воскресенский «Химик» (0+).