Диетологи рассказали, как похудеть без занятий спортом

Людям, желающим похудеть, но по каким-либо причинам не имеющие возможности уделить время физическим упражнениям, рассказали о других естественных способах сжигания жира.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследования, описанные на портале Food.News, похудеть можно, увеличив в рационе количество богатых белком продуктов. Причем речь — не только о мясе, рыбе и птице. Подойдут также тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис.

Также желающим похудеть рекомендуют отказаться от сладких и подслащенных напитков, в том числе — энергетиков. Ведь, как показало более раннее исследование европейских специалистов, употребление безалкогольных напитков с заменителем сахара связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.

Еще один способ похудеть, не занимаясь спортом, — соблюдать «прерывистый» режим питания. Например, когда человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а в остальное время не ест. Другой вариант — три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме, но при этом не переедать. Но такой режим требует обязательной консультации у специалиста.

Противником похудения является стресс — его высокий уровень в сочетании с высококалорийными продуктами неизбежно приводит к увеличению веса и повышенному риску заболеваний. Еще одно правило для эффективного похудения, по словам специалистов, — хороший регулярный сон.