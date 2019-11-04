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Диетологи рассказали, как похудеть без занятий спортом

4 ноября в 13:47 198 просмотров
, желающим похудеть, но по каким-либо причинам не имеющие возможности уделить время физическим упражнениям, рассказали о других естественных способах сжигания жира.

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Людям, желающим похудеть, но по каким-либо причинам не имеющие возможности уделить время физическим упражнениям, рассказали о других естественных способах сжигания жира.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследования, описанные на портале Food.News, похудеть можно, увеличив в рационе количество богатых белком продуктов. Причем речь — не только о мясе, рыбе и птице. Подойдут также тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис.

Также желающим похудеть рекомендуют отказаться от сладких и подслащенных напитков, в том числе — энергетиков. Ведь, как показало более раннее исследование европейских специалистов, употребление безалкогольных напитков с заменителем сахара связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.

Еще один способ похудеть, не занимаясь спортом, — соблюдать «прерывистый» режим питания. Например, когда человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а в остальное время не ест. Другой вариант — три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме, но при этом не переедать. Но такой режим требует обязательной консультации у специалиста.

Противником похудения является стресс — его высокий уровень в сочетании с высококалорийными продуктами неизбежно приводит к увеличению веса и повышенному риску заболеваний. Еще одно правило для эффективного похудения, по словам специалистов, — хороший регулярный сон.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1897778/

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