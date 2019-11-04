Юные пензенцы на выездных соревнованиях по дзюдо взяли 14 наград

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в межрегиональном турнире детской лиги «Кубок Симбирска», который прошел в Ульяновке, шесть ребят заняли первые места в своих весовых категориях, трое стали серебряными призерами, еще двое взяли «бронзу».

Также около 200 дзюдоистов из разных городов России, в том числе — пензенцы, приняли участие в турнире «Ветераны дзюдо — детям». В Казани воспитанник пензенского клуба завоевал золотую награду по итогам выступлений на татами.