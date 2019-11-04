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В Кузнецке из аварийного жилья переселили 19 человек

4 ноября в 15:12 218 просмотров
, переселяемым из аварийных домов, предоставили шесть жилых помещений по договорам мены и два — по договорам социального найма.

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В городе Кузнецке Пензенской области гражданам, переселяемым из аварийных домов, предоставили шесть жилых помещений по договорам мены и два — по договорам социального найма.

Как сообщает пресс-служба пензенского управления ЖКХ и ГЗН, переселение из ветхого жилья ведется в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 — 2025 годах».

В управлении пояснили, что новые жилые помещения получили восемь семей, состоящие из 19 человек. Квартиры предоставлены в рамках этапа 2019−2020 гг. программы. Всего до конца этого года в Кузнецке планируется переселить еще 32 семьи, состоящие из 67 человек.


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