Пензенские фермеры стали приобретать больше минеральных удобрений

По состоянию на начало ноября 2019 года аграрии Пензенской области приобрели 63,9 тыс. тонн минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, этот показатель — на 12,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также в министерстве отметили, что объем приобретения минеральных удобрений в 63,9 тыс. тонн в действующем веществе на 42% превышает запланированный на текущий сельхозгод.

Ранее в минсельхозе сообщили о том, что пензенские аграрии собрали 1,9 млн тонн зерна.

Напомним, в апреле губернатор Иван Белозерцев призвал пензенских фермеров использовать больше минеральных удобрений, не экономить, ведь без их применения не собрать хороший урожай.