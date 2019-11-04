Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
«Это было неожиданно». Уроженка Монголии рассказала, как попала в Пензу
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Пензенскую область посетит китайская делегация
Пензенская делегация с бизнес-миссией посетит Ижевск
Белозерцев принял участие в совещании Мутко в Москве
«ТНС энерго Пенза» предлагает встретить Новый год без долгов
В Пензе предпринимателей «подковали» в правовых аспектах экспорта
«Термодом» воплотит новые проекты жилья в Пензе
МегаФон стал цифровым партнером ЧМ по программированию ICPC
Леонид Левин ответил на вопросы жителей Башмаковского района
В Пензе продажи «следящих» устройств для детей выросли в четыре раза
Пензенская делегация участвует в форуме «Сообщество» в Москве

Пензенские фермеры стали приобретать больше минеральных удобрений

4 ноября в 17:59 38 просмотров

По состоянию на начало ноября 2019 года аграрии Пензенской области приобрели 63,9 тыс. тонн минеральных удобрений.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, этот показатель — на 12,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также в министерстве отметили, что объем приобретения минеральных удобрений в 63,9 тыс. тонн в действующем веществе на 42% превышает запланированный на текущий сельхозгод.

Ранее в минсельхозе сообщили о том, что пензенские аграрии собрали 1,9 млн тонн зерна.

Напомним, в апреле губернатор Иван Белозерцев призвал пензенских фермеров использовать больше минеральных удобрений, не экономить, ведь без их применения не собрать хороший урожай.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...