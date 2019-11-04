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В российский суд направили иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей

4 ноября в 16:28 144 просмотра
телеканал «360» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) страны, его сумма составила 100 триллионов рублей.

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В Первомайский районный суд Оренбургской области обратились с самым дорогим иском с требованием компенсации морального ущерба. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) страны, его сумма составила 100 триллионов рублей.

«Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск по сумме компенсации стал самым крупным: за весь год приставам было подано 4,6 тысяч исковых требований, общая сумма которых составила 12 млрд рублей.

В ведомстве также сообщили, что суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, признав требования заявителя необоснованными. Будет ли истец обжаловать такое решение, неизвестно.


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