Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
«Это было неожиданно». Уроженка Монголии рассказала, как попала в Пензу
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
У пензячки украли припаркованный возле дома скутер
Застолье с молодым собутыльником закончилось для пензенца печально
Жительница Пензенской области из-за ревности пошла в полицию
Пензенские кассиры потеряли деньги, попавшись на уловку покупательницы
В Пензе ночью бродяга проник в квартиру и украл деньги — УМВД
В Городищенском районе убили 55-летнюю женщину
В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
В Камешкирском районе украли водонапорную башню
Два пензенца с трубами привлекли внимание росгвардейцев
Кузнечанка воспользовалась гостеприимством знакомого и получила срок

Зареченка лишилась 1,1 млн рублей, желая заработать в интернете

4 ноября в 19:04 198 просмотров

53-летняя жительница города Заречного Пензенской области обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По словам женщины, на ее телефон позвонили неизвестные и предложили заработок в интернете: для этого нужно было принять участие в торгах на бирже через брокерскую компанию. Следуя инструкциям незнакомцев, зареченка установила на компьютере программу, обеспечивающую удаленный доступ к нему с чужих рабочих станций. После этого она обнаружила, что с ее банковских счетов исчезло 1 млн 144 тыс. рублей.

Беседуя с сотрудниками полиции, женщина призналась, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливают людей, причастных к преступлению.

Полиция Пензенской области предупреждает: ни в коем случае нельзя перечислять деньги незнакомцам. Если вам обещают оформить кредит на слишком льготных условиях, гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните — так действуют мошенники. Необходимо посоветоваться с семьей, друзьями и знакомыми, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Полиция также всегда готова прийти на помощь. Но лучший способ защиты — ваша бдительность.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...