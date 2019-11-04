Зареченка лишилась 1,1 млн рублей, желая заработать в интернете

По словам женщины, на ее телефон позвонили неизвестные и предложили заработок в интернете: для этого нужно было принять участие в торгах на бирже через брокерскую компанию. Следуя инструкциям незнакомцев, зареченка установила на компьютере программу, обеспечивающую удаленный доступ к нему с чужих рабочих станций. После этого она обнаружила, что с ее банковских счетов исчезло 1 млн 144 тыс. рублей.

Беседуя с сотрудниками полиции, женщина призналась, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливают людей, причастных к преступлению.

Полиция Пензенской области предупреждает: ни в коем случае нельзя перечислять деньги незнакомцам. Если вам обещают оформить кредит на слишком льготных условиях, гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните — так действуют мошенники. Необходимо посоветоваться с семьей, друзьями и знакомыми, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Полиция также всегда готова прийти на помощь. Но лучший способ защиты — ваша бдительность.