«ВКонтакте» запустили алгоритм для борьбы с оскорблениями в комментариях

В соцсети «ВКонтакте» 4 ноября запустили алгоритм, предназначенный для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях — так называемым буллингом.

Как сообщает телеканал «360», ссылаясь на пресс-службу соцсети, таким образом «ВКонтакте» рассчитывает защитить пользователей, в основном, подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами.

Пока эксперимент продлится только сутки — в День народного единства, 4 ноября.

«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — пояснили в администрации «ВКонтакте».