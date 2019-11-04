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«ВКонтакте» запустили алгоритм для борьбы с оскорблениями в комментариях

4 ноября в 17:33 106 просмотров
«ВКонтакте» 4 ноября запустили алгоритм, предназначенный для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях — так называемым буллингом.

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В соцсети «ВКонтакте» 4 ноября запустили алгоритм, предназначенный для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях — так называемым буллингом.

Как сообщает телеканал «360», ссылаясь на пресс-службу соцсети, таким образом «ВКонтакте» рассчитывает защитить пользователей, в основном, подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами.

Пока эксперимент продлится только сутки — в День народного единства, 4 ноября.

«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — пояснили в администрации «ВКонтакте».


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