Юный пензенский аккордеонист стал победителем международного конкурса

Воспитанник одной из детских музыкальных школ Пензы завоевал золотую медаль на международном конкурсе «Пражские дни гармоники».

Как сообщает пресс-служба мэрии, гала-концерт и награждение победителей прошли в Прагу 2 ноября. Конкурс был организован в партнерстве с Чешской ассоциацией аккордеонистов и Пражской консерваторией.

Пензенец исполнил произведение Петра Ильича Чайковского «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» и концертный вальс «Домино» для аккордеона, набрав 24 балла из 25 возможных.

Ранее юный музыкант был признан победителем конкурса Ассоциации аккордеонистов в Пекине, а в этом году стал дипломантом Дельфийских игр.