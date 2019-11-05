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Юный пензенский аккордеонист стал победителем международного конкурса

5 ноября в 06:21 162 просмотра
«Пражские дни гармоники».

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Воспитанник одной из детских музыкальных школ Пензы завоевал золотую медаль на международном конкурсе «Пражские дни гармоники».

Как сообщает пресс-служба мэрии, гала-концерт и награждение победителей прошли в Прагу 2 ноября. Конкурс был организован в партнерстве с Чешской ассоциацией аккордеонистов и Пражской консерваторией.

Пензенец исполнил произведение Петра Ильича Чайковского «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» и концертный вальс «Домино» для аккордеона, набрав 24 балла из 25 возможных.

Ранее юный музыкант был признан победителем конкурса Ассоциации аккордеонистов в Пекине, а в этом году стал дипломантом Дельфийских игр.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD-4500906/

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