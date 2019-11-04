Митинг «В единстве наша сила» в Пензе
«Это было неожиданно». Уроженка Монголии рассказала, как попала в Пензу
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В Кузнецке из аварийного жилья переселили 19 человек
Лузгин: Только объединив усилия, возможно обеспечить процветание Отечества
Атмосфера праздника и сплоченности. Пензенцы отмечают День народного единства
В Сети появилось видеопоздравление Белозерцева с Днем народного единства
Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства
В Пензенской области в два раза сократилось число беспризорников
Татарская семья из Усть-Узы рассказала о традициях своего народа
В Кузнецке благодаря «Формированию комфортной городской среды» благоустроили дворы
В Пензе будут проводить исследования дорожных материалов на новом оборудовании
В Пензе обсудили благоустройство площадки у «Первопоселенца»

Почему жители Спутника выбирают спорт (видео)

4 ноября в 16:34 140 просмотров
, где легко и приятно вести здоровый образ жизни. Каждый день на набережной можно увидеть молодых мам с колясками, молодежь и пожилых людей. И у каждого из них есть что рассказать о любимом микрорайоне.

" data-title="Почему жители Спутника выбирают спорт — Пенза-пресс, рунет за день">

Город Спутник — яркий район, где легко и приятно вести здоровый образ жизни. Каждый день на набережной можно увидеть молодых мам с колясками, молодежь и пожилых людей. И у каждого из них есть что рассказать о любимом микрорайоне.

«Давно заметил, что спорт в Спутнике — больше чем спорт, это образ жизни. Здесь можно тренироваться везде и всей семьей. Играть в волейбол, заниматься на тропе здоровья и воркаут-площадке. Тренажеры предназначены для людей с любым уровнем подготовки», — отметил житель Спутника Денис Ледяев.

Денис знаком со спортом не понаслышке. Он занимается скалолазанием и боксом, тренируется в спорткомплексе «Город развлечений» и на уличных тренажерах. В любое время года он купается в озере Спутника.

«Это доступно каждому — при соответствующей подготовке и желании, конечно», — улыбается Денис, который только-только вышел из осеннего водоема.



Вся семья Ледяевых — спортивная. Особенно приятно, говорят они, заниматься на свежем воздухе.

«В Спутнике всегда легко дышится. Воздух чистый, потому что много зелени и никаких заводов», — подчеркивают они.

Выбирайте велосипед или самокат, вейкбординг или плавание, прогулку или пробежку. Главное — вы в любом случае получите радость от общения с близкими и заряд бодрости на целый день.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...