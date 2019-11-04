Почему жители Спутника выбирают спорт (видео)

Город Спутник — яркий район, где легко и приятно вести здоровый образ жизни. Каждый день на набережной можно увидеть молодых мам с колясками, молодежь и пожилых людей. И у каждого из них есть что рассказать о любимом микрорайоне.

«Давно заметил, что спорт в Спутнике — больше чем спорт, это образ жизни. Здесь можно тренироваться везде и всей семьей. Играть в волейбол, заниматься на тропе здоровья и воркаут-площадке. Тренажеры предназначены для людей с любым уровнем подготовки», — отметил житель Спутника Денис Ледяев.

Денис знаком со спортом не понаслышке. Он занимается скалолазанием и боксом, тренируется в спорткомплексе «Город развлечений» и на уличных тренажерах. В любое время года он купается в озере Спутника.

«Это доступно каждому — при соответствующей подготовке и желании, конечно», — улыбается Денис, который только-только вышел из осеннего водоема.





Вся семья Ледяевых — спортивная. Особенно приятно, говорят они, заниматься на свежем воздухе.

«В Спутнике всегда легко дышится. Воздух чистый, потому что много зелени и никаких заводов», — подчеркивают они.

Выбирайте велосипед или самокат, вейкбординг или плавание, прогулку или пробежку. Главное — вы в любом случае получите радость от общения с близкими и заряд бодрости на целый день.